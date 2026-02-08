Roma-Cagliari, Gasperini: “Gruppo che ha carattere; il calcio dev’essere leale, non ci piace più così. Prestiti e scadenze…”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga della Roma contro il Cagliari, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26. Così l’allenatore giallorosso:

“Totti? Lo faccio giocare subito, però si deve allenare! Togliamo quindici anni… Zaragoza? Lo stiamo conoscendo, ha fatto qualche allenamento con noi, ha giocato con buona frequenza nel Celta, ha una discreta condizione ma quando si arriva in una società nuova ci vuole un po’ di conoscenza, domani è disponibile. L’intenzione è sempre quella di inserire velocemente i giocatori“.

Le polemiche e le parole di Daniele De Rossi sul calcio odierno: “Abbiamo bisogno di radunarci un attimo, far sentire la nostra voce nel mondo del calcio, la penso esattamente come Daniele e tutti gli allenatori che sento, questo tipo di calcio non piace a noi e al pubblico. C’è confusione, cartellini strani, rigori che il pubblico non vede, delle simulazioni ormai evidenti con mani in faccia, panchine che saltano per aria o che provocano… dobbiamo anche noi allenatori fare qualcosa di utile. Il gioco del calcio è qualcosa di leale, non cercare la furbata“.

Il momento della squadra: “Il gruppo ha sempre risposto forte, un po’ di sfortuna in qualche caso, perso qualche partita 1-0. Forse dobbiamo crescere un po’ sul gioco aereo ma sotto il profilo motivazionale il gruppo ha sempre dimostrato grande reazione. Quello che cerchiamo di fare va al di là dell’immediato, cerchiamo di risolvere le problematiche di ogni gara“.

Le situazioni sui rinnovi di alcuni giocatori: “Una diversa posizione economica, ci sono esigenze di società e giocatori, io non posso stare in mezzo. Conto molto sui giocatori, non facile arrivare a fine stagione con quattro giocatori in scadenza e due in prestito“.

Su Ferguson: “Quarta distorsione alla caviglia, cerchiamo di rimetterlo in piedi. Non è facile neanche per lui vivere questa situazioni, momenti di felicità e altri dove è scontento, depresso“.

Il centrocampo: “In questo momento c’è anche Pellegrini che sta facendo bene, non c’è Kone ma ho tre giocatori affidabili, mi sento abbastanza coperto. Pellegrini è duttile“.

Sul Cagliari: “All’andata non è stata una buona partita, poi abbiamo perso nel finale su calcio d’angolo. Abbiamo l’occasione di rifarci, giochiamo in casa, non sarà una partita facile, una squadra difficile da superare che sta facendo bene ma abbiamo motivazioni molto forti“.

Su N’Dicka: “Non facile arrivare dalla Coppa d’Africa, ti prosciuga a livello fisico e mentale. Ha bisogno di recuperare le migliori energie, è un giocatore assolutamente affidabile“.

Attenzione a Palestra che Gasperini conosce bene: “Sta facendo benissimo, ragazzo di valore, quest’anno cresciuto in modo strepitoso. Un 2005, destinato a club molto importanti“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali dell’As Roma.