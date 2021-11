Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Bode, squadra norvegese che ha inflitto una storica sconfitta per 6-1 nell’ultima trasferta europea giallorossa. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni Sky Sport:

“Non cerco una rivincita, è una partita che dobbiamo vincere. Siamo in una buona situazione con sei punti, se vinciamo domani la situazione è perfettamente controllata. Non giocheremo con la stessa squadra, abbiamo facilitato troppo loro e domani cercheremo di essere più forti e vincere“.

Su Abraham: “Sorpreso da come è arrivato e subito ha dimostrato qualità, sento che è entrato in un periodo con un rendimento non alto come prima ma vedo la situazione naturale, tempo per adattarsi non solo al calcio“.

Sulla Conference League: “E’una delle priorità perchè è una competizione realistica che possiamo vincere. Non appassiona tutti, ho giocato le altre competizioni e questa non è una passione ma dal punto di vista del realismo possiamo arrivare in fondo“.

Chiusura su Conte al Tottenham:“Bravo allenatore ma aveva un allenatore bravo anche prima (Nuno Espirito Santo) ha fatto un lavoro fantastico al Wolwehampton per tanti anni“.

