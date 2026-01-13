Roma beffata: Raspadori andrà all’Atalanta, affare da 25 milioni
Giacomo Raspadori non andrà alla Roma. Il club capitolino aveva raggiunto l’accordo di massima con l’Atletico Madrid e stava aspettando solamente l’ok del calciatore per chiudere la trattativa: un’apertura che, però, non c’è mai stata. Ad approfittare di questa situazione di stallo, secondo quanto riportato da Sky Sport, è stata l’Atalanta che è ad un passo dal riportare in Italia l’ex Napoli e Sassuolo.
ROMA, SORPASSO DELL’ATALANTA PER RASPADORI: 25 MILIONI ALL’ATLETICO MADRID
A fare la differenza è stata anche la formula del trasferimento: mentre i giallorossi offrivano un prestito con diritto di riscatto di poco superiore ai 20 milioni, la Dea ha offerto 25 milioni di euro per assicurarsi il classe 2000 a titolo definitivo. Una vera e propria beffa per la Roma che, però, ha reagito chiudendo per il baby talento Robinio Vaz del Marsiglia per 20 milioni più 5 di bonus. Inoltre, i giallorossi stanno trattando Malen dell’Aston Villa, offrendo un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Oltre a “Roma beffata: Raspadori andrà all’Atalanta, affare da 25 milioni” leggi anche:
- Fiorentina, Harrison profilo più raggiungibile di Baldanzi: le ultime
- Alex Toth, Lazio quasi beffata dal Bournemouth: inglesi in pole
- Pronostico Borussia Dortmund vs Werder Brema – Bundesliga | 13 Gennaio 2026
- De Bruyne rassicura il Napoli: TAC imminente e recupero positivo
- Roma, Gasperini pre Coppa Italia: “Entusiasmo affascinante, Mercato? Per gli altri a volte più interessante delle partite. La proprietà…”
- Koopmeiners-Juventus, nessuna apertura: il Galatasaray si ferma
- Saka rinnova fino al 2030: il simbolo assoluto dell’Arsenal moderno
- La Juventus studia il colpo Pellegrino, erede designato di Vlahovic
- Fabbian infiamma il mercato: Napoli, Lazio e Fiorentina in corsa
- Juventus, idea Mateta per l’estate: sondaggio in casa Palace