Roma beffata: Raspadori andrà all’Atalanta, affare da 25 milioni

Giacomo Raspadori non andrà alla Roma. Il club capitolino aveva raggiunto l’accordo di massima con l’Atletico Madrid e stava aspettando solamente l’ok del calciatore per chiudere la trattativa: un’apertura che, però, non c’è mai stata. Ad approfittare di questa situazione di stallo, secondo quanto riportato da Sky Sport, è stata l’Atalanta che è ad un passo dal riportare in Italia l’ex Napoli e Sassuolo.

ROMA, SORPASSO DELL’ATALANTA PER RASPADORI: 25 MILIONI ALL’ATLETICO MADRID

A fare la differenza è stata anche la formula del trasferimento: mentre i giallorossi offrivano un prestito con diritto di riscatto di poco superiore ai 20 milioni, la Dea ha offerto 25 milioni di euro per assicurarsi il classe 2000 a titolo definitivo. Una vera e propria beffa per la Roma che, però, ha reagito chiudendo per il baby talento Robinio Vaz del Marsiglia per 20 milioni più 5 di bonus. Inoltre, i giallorossi stanno trattando Malen dell’Aston Villa, offrendo un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni.

