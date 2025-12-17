Roma, Baldanzi verso l’addio: Pisa e Verona pronte a muoversi

La situazione di Tommaso Baldanzi alla Roma

Il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe tingersi di nuovi colori già nella sessione invernale. La Roma sta valutando la possibilità di una cessione temporanea del centrocampista offensivo classe 2003, con l’obiettivo di garantirgli maggiore continuità e un contesto tecnico più adatto alla sua crescita. In questa stagione, il talento azzurro ha collezionato 9 presenze in Serie A, senza riuscire a incidere in zona gol.

Pisa e Verona alla finestra

Secondo le ultime indiscrezioni, Pisa e Verona hanno manifestato un concreto interesse per il giocatore. Due piazze diverse, ma accomunate dalla volontà di puntare su profili giovani e di qualità. Per Baldanzi si tratterebbe di un’opportunità preziosa per ritrovare centralità, libertà di movimento e responsabilità offensive, elementi finora mancati nel suo percorso in giallorosso.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Contratto, valore e prospettive

Il centrocampista, punto fermo della Nazionale Italiana Under 21, è legato alla Roma da un contratto valido fino al 2028. Il club non mette in discussione il suo potenziale, ma considera una soluzione che possa valorizzare l’investimento fatto. Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Baldanzi si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che rende plausibile solo un’uscita in prestito, magari con minutaggio garantito.

Scelta tecnica e strategica

La decisione finale spetterà alla Roma, chiamata a bilanciare esigenze immediate e visione futura. Un passaggio a Pisa o Verona potrebbe rappresentare una tappa intermedia fondamentale. Per Baldanzi, gennaio può diventare il momento della svolta, non un passo indietro, ma un investimento su se stesso.