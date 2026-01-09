Roma, Bailey con le valigie in mano: risoluzione del prestito in vista

Bailey, attaccante il cui cartellino è stato rilevato in prestito dalla Roma, in estate, potrebbe tornare all’Aston Villa: la risoluzione…

RISOLUZIONE PRESTITO BAILEY ROMA – Riscatto lontanissimo: sul campo, così come in ottica mercato. Leon Bailey e la Roma potrebbero separarsi ben prima rispetto la scadenza concordata, secondo quanto riferito da Sky Sport. Il futuro dell’attaccante giamaicano, rilevato in estate mediante la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, infatti, potrebbe già tingersi dei colori dell’Aston Villa. Questo, consentirebbe alla Lupa di liberare spazio nella rosa a disposizione di Gasperini per lo sbarco di Giacomo Raspadori, per il quale la trattativa starebbe proseguendo senza particolari intoppi di sorta. Attualmente alle prese con un infortunio muscolare, l’ultima prestazione di Leon Bailey risale ai venti minuti disputati a Torino, contro la Juventus, lo scorso 20 dicembre.

Nei primi (e anche gli ultimi, probabilmente) 237 minuti stagionali con la maglia giallorossa sulle spalle, il classe 1997 non è riuscito a lasciare il segno. Un solo assist, in Europa League, messo a referto in undici presenze complessive non costituiscono un dato confortante al giro di boa della stagione. La lesione muscolare di tre settimane fa non ha certamente agevolato l’ascesa di Bailey nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini, le cui richieste sul mercato non coinciderebbero con la prosecuzione del rapporto tra l’attaccante e la Roma. L’ex tecnico dell’Atalanta starebbe richiedendo, a gran voce, elementi che già conoscano la Serie A e possano apportare contributo costante alla causa giallorossa sin da subito, con i profili di Raspadori e Zirkzee sempre in auge per il bollettino di mercato della Roma.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Lazio-Marusic, legame eterno: ufficiale il rinnovo Calciomercato News

A quel punto, la dirigenza potrebbe optare per la risoluzione del prestito in via anticipata e separarsi con immediatezza da un attaccante che, sino a questo momento, non è riuscito a imporsi secondo le aspettative. Bailey e la Roma sono già lontanissimi.