Roma, attacco in crisi: ipotesi cessione per Dovbyk e Ferguson?

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 25 Ottobre 2025

Che l’attacco della Roma sia in crisi nera, non ci sono ormai dubbi: solamente una rete messa a referto tra Dovbyk e Ferguson, segnata dall’ucraino nella sfida casalinga contro il Verona. Ad infierire sui due attaccanti giallorossi, sono le parole di mister Gasperini nel post partita della gara persa per 1-2 in casa con il Viktoria Plzen: “C’è gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un esame di coscienza. Non credo che a Ferguson e Dovbyk manchi qualcosa a livello psicologico, giocano e dovrebbero essere motivati. L’ucraino almeno dà dei segnali fisici, Ferguson paga forse la lunga inattività e il lungo digiuno dal goal. Ho questi giocatori, bisogna metterci una pezza”.

ROMA, SI PENSA ALL’IDEA DRASTICA: DOVBYK E FERGUSON VIA A GENNAIO?

Ecco dunque che a Trigoria, qualora il rendimento dei due attaccanti non accenni ad un miglioramento, prende sempre più piede l’idea di cedere almeno uno, se non entrambi, gli attaccanti a gennaio. La rivoluzione in attacco non sembra esser esclusa neanche dal ds giallorosso, Frederic Massara, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Dobbiamo prendere atto dei numeri offensivi. A gennaio ci faremo trovare pronti se ci saranno opportunità.”

È abbastanza chiaro che tra i due il più semplice da cedere sia Ferguson: l’irlandese classe 2004 non è un calciatore di proprietà del club giallorosso e la dirigenza potrebbe scegliere di interrompere il prestito dell’attaccante già a gennaio. Discorso diverso invece per Dovbyk: la Roma infatti, è proprietaria del cartellino, acquistato dal Girona nell’estate del 2024 per 35 milioni di euro. L’ucraino è stato vicino a lasciare la Capitale pochi mesi fa, quando le voci sullo scambio con Santiago Gimenez del Milan si facevano sempre più insistenti, ma alla fine la trattativa saltò a causa del “no” del giocatore messicano.

Intanto, Massara sta già monitorando i possibili sostituti: il nome preferito da Gasperini è Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United che nel nostro campionato ha già mostrato le sue qualità con la maglia del Bologna. Gli altri due profili seguiti dallo scout giallorosso sono Arnaud Kalimuendo e Promise David rispettivamente in forza al Nottingham Forest e all’Union Saint-Gilloise.

