Roma, assalto a Frattesi: scambio con Koné?

Davide Frattesi
Futuro lontano dall’Inter

Il destino di Davide Frattesi all’Inter sembra ormai segnato. Il centrocampista ex Sassuolo, nonostante la permanenza forzata nella sessione invernale di calciomercato, ha una data di scadenza ben precisa: giugno 2026. Il mancato trasferimento al Nottingham Forest a gennaio è saltato unicamente per l’impossibilità nerazzurra di chiudere per Curtis Jones, ma la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio resta invariata.

La Roma prepara l’offensiva

Dopo i sondaggi esplorativi di gennaio, la Roma è pronta a sferrare l’assalto decisivo nella prossima estate. I giallorossi vogliono riportare Frattesi nella Capitale, dove il ragazzo è cresciuto calcisticamente. Tuttavia, l’Inter non intende fare sconti: la valutazione è fissata a 35 milioni di euro, cifra importante che rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse romaniste.

L’idea scambio con Koné

Per aggirare l’ostacolo economico, la Roma potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Manu Koné. Il centrocampista francese è un profilo che piace molto alla dirigenza nerazzurra e potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’operazione. Che si tratti di uno scambio diretto o di due operazioni distinte ma collegate, l’asse RomaMilano promette di animare il calciomercato estivo. Frattesi scalpita per una nuova avventura, l’Inter valuta le alternative e la Roma si prepara al grande colpo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A.

