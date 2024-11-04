Roma, anche Paulo Sousa e Lampard in lizza per la panchina

Raffaele Campo · Pubblicato il 4 Novembre 2024 · Aggiornato il 4 Novembre 2024

ROMA PAULO SOUSA LAMPARD – Dopo la debacle di Verona di ieri pomeriggio, scricchiola sempre di più la panchina di Ivan Juric, che a metà settembre aveva sostituito Daniele De Rossi alla guida della Roma.

Diversi sono i nomi che circolano. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in lizza ci sarebbero anche Paulo Sousa e Frank Lampard. Il primo allena attualmente lo Shabab Al-Ahli a Dubai, e per liberarlo sarebbe necessario pagare una clausola rescissoria, come ha fatto il Manchester United con Amorim.

ROMA PAULO SOUSA LAMPARD – Il secondo, invece, ha maturato esperienze alla guida prima del Chelsea e poi dell’Everton, club che è stato da poco acquisito proprio dai Friedkin.

Ti potrebbe interessare: