Roma, allarme Dybala: infortunio dopo il rigore sbagliato col Milan

Preoccupazione in casa Roma

Non bastava la sconfitta di San Siro contro il Milan: la Roma di Gian Piero Gasperini deve ora fare i conti con l’infortunio di Paulo Dybala, uscito dal campo in lacrime dopo aver sbagliato un calcio di rigore decisivo nel finale di gara.

L’episodio è avvenuto all’81’, sul punteggio di 1-0 per i rossoneri: rigore assegnato ai giallorossi per un fallo di mano di Fofana. Dal dischetto si è presentato Dybala, ma Mike Maignan ha intuito la traiettoria e deviato in angolo. Subito dopo l’esecuzione, l’argentino ha accusato un fastidio alla coscia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio, lasciando spazio a Baldanzi.

Le lacrime e le parole di Gasperini

INFORTUNIO DYBALA – Una volta in panchina, Dybala è apparso visibilmente scosso. Le telecamere lo hanno ripreso in lacrime, consapevole dell’importanza del momento. Al termine del match, Gasperini ha commentato così a DAZN: “Il suo infortunio pesa molto. Sarà sicuramente fuori fino alla sosta. Dispiace perché stava attraversando un ottimo periodo”.

Tempi di recupero e prossime partite

Stando alle prime indicazioni, Dybala salterà la trasferta di Europa League contro i Rangers e la sfida di Serie A contro l’Udinese. La speranza del club è di riaverlo per la gara del 23 novembre contro la Cremonese. Gli esami nelle prossime ore chiariranno l’entità del problema, ma l’allarme in casa giallorossa è reale.

