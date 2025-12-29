Roma, all-in sul Jack: Raspadori a colloquio con Simeone: le cifre

La Roma punterebbe con decisione Giacomo Raspadori, attaccante passato all’Atletico Madrid in estate: oggi colloquio con Simeone; le cifre

ROMA RASPADORI COLLOQUIO SIMEONE – La carta per sparigliare il mazzo di un attacco giallorosso spuntato dai continui problemi fisici di Paulo Dybala e dalle poche garanzie offerte dai vari Bailey, Dovbyk e Ferguson, la Roma l’avrebbe individuata nel Jack. Sarebbe Giacomo Raspadori, infatti, a rispondere all’identikit perfetto di Gasperini per qualità tecniche e tattiche all’interno del contesto giallorosso. A prescindere da Zirkzee, altro grande obiettivo del mercato invernale e dagli altri nomi che gravitano intorno alla sessione invernale della Lupa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Sassuolo e Napoli proprio oggi, alla ripresa degli allenamenti dell’Atletico Madrid, sarebbe atteso da un colloquio con Diego Pablo Simeone, tecnico colchoneros e grande promotore dell’arrivo dello stesso classe 2000 nella capitale spagnola, ad agosto. Il campo, tuttavia, ha sentenziato altro nel corso dei mesi.

Appena 406 minuti totalizzati in stagione – la media di 29 minuti a partita – e nessun gol in campionato, con Raspadori che avrebbe intenzione di trasferirsi da una capitale all’altra per evitare di perdere il treno per (l’eventuale) l’America in vista dei Campionati del Mondo con la Nazionale azzurra. La trattativa sembrerebbe incanalata verso il traguardo, ma il lavoro di Ricky Massara ai fianchi della dirigenza colchoneros dovrà condurre a un compromesso che accontenti tutte le parti in causa. Ad ora, infatti, l’Atletico Madrid non avrebbe ancora aperto alla possibilità di definire l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato prediligendo nettamente l’obbligo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Atletico, Raspadori a rapporto da Simeone: tutte le strade portano a Roma

D’altra parte, il club iberico ha rilevato il cartellino di Raspadori a titolo definitivo e per una cifra superiore (22 milioni di euro) a quella stanziata dalla Lupa per ottenere il via libera per l’ex Sassuolo (20 milioni di euro). La giornata odierna dovrebbe segnare un primo, grande, traguardo nella corsa al venticinquenne, con la Roma intenta a giocarsi la carta “Jack” per partecipare al tavolo della prossima edizione della Champions League.