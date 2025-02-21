Roma ai piedi di Dybala: il leader che fa la differenza

Redazione · Pubblicato il 21 Febbraio 2025 · Aggiornato il 21 Febbraio 2025

Nell’ultima partita di europa league, Dybala si è caricato sulle spalle la Roma segnando due gol contro il Porto nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. La gara d’andata in casa dei portoghesi era finita 1-1. La qualificazione quindi era in bilico. Davanti al suo pubblico, la roma si è imposta per 3-2, grazie alla doppietta dell’argentino nel primo tempo della partita. La terza rete l’ha segnata Pisilli.

Le parole di Ranieri su Dybala

Al termine della partita contro il Porto, Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Joya. “Avere grandi giocatori aiuta. Avere Dybala nel tuo arco aiuta, perché oltre ad essere un giocatore straordinario è un leader, carica la squadra e dice le cose giuste, è grazie a lui che abbiamo ripreso la partita. I suoi compagni hanno dato tutto, ma lui accende. È la miccia, è tutto”.

Il sorteggio degli ottavi di Europa League ha evitato il derby della capitale contro la lazio. I giallorossi affronteranno gli spagnoli dell’Athletic Bilbao.

Dybala ringrazia i tifosi.

Anche Dybala ha parlato al termine della partita contro il Porto. Queste le sue dichiarazioni.

“L’affetto che ha la gente con me, non solo qui in campo ma anche per le strade, è sempre qualcosa di unico e bello. Questa stagione non è andata e non sta andando come ci aspettavamo tutti, sono successe tantissime cose, ma adesso abbiamo una possibilità grandissima che gli anni scorsi ci ha portato a fare finali e ai miei compagni ad alzare un trofeo. L’Europa ci può dare tanto quest’anno, ce lo siamo detti prima, è una possibilità e un’opportunità che abbiamo in questa stagione”.

Sul rinnovo della Joya

Dal 2022, anno in cui è arrivato nella capitale, Dybala ha segnato 42 gol con la maglia giallorossa, segno del suo contributo decisivo negli ultimi anni con la Roma. Il rinnovo automatico del suo contratto fino al 2026 sembrava un peso per la società, che ha cercato di venderlo per liberarsi del suo ingaggio di 8 milioni di euro + 1 di bonus. La Joya però ha rifiutato l’offerta arrivata in estata dall’Al-Qadsiah, poi ha rifiutato anche l’offerta del Galatasaray a gennaio. Adesso il suo agente starebbe aspettando una chiamata da Ghisolfi per rinnovare fino al 2027 e spalmare un po’ l’ingaggio del giocatore. Dybala avrebbe già dato il suo ok perché si trova bene alla Roma e non vorrebbe andarsene.