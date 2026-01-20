Roma, addio Bailey: risolto il prestito, torna all’Aston Villa

L’avventura di Leon Bailey alla Roma si è conclusa ancor prima di cominciare davvero. Come confermato da più fonti, il club capitolino e l’Aston Villa hanno trovato l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito stagionale del giocatore giamaicano, che fa immediato ritorno in Inghilterra.

Un fallimento annunciato

L’operazione, voluta la scorsa estate dal direttore sportivo Ricky Massara, non ha mai preso il volo. Bailey, ostacolato da continui problemi fisici sin dal primo allenamento, è riuscito a collezionare solo 11 presenze in tutte le competizioni, senza mai andare a segno in Serie A. La sua incapacità di imporsi nello scacchiere di Gian Piero Gasperini ha reso la separazione inevitabile.

Le implicazioni finanziarie e il contesto

Il prestito originario prevedeva un diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, la Roma potrebbe recuperare una parte dei 2 milioni di euro versati per la temporanea cessione. La risoluzione libera spazio e risorse in attacco, dove il club ha già agito con l’arrivo di Donyell Malen ed è ora chiamato a trovare un nuovo esterno per la corsia sinistra. Per Bailey, il futuro potrebbe non essere a Villa Park, con mercati come quello turco che potrebbero rappresentare una nuova destinazione.