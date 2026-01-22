Roma, addio a Baldanzi: al Genoa in uno scambio con Venturino

Il Genoa e la Roma hanno trovato l’accordo per uno scambio di mercato a sorpresa che coinvolge due giovani prospetti. Tommaso Baldanzi, il fantasista classe 2003 del club giallorosso, è pronto a trasferirsi in maglia rossoblu, mentre l’esterno offensivo Lorenzo Venturino, cresciuto nel vivaio del Genoa, farà il percorso inverso verso la Capitale.

L’accordo che sblocca la situazione

La trattativa, che sembrava in stallo, si è sbloccata nelle ultime ore grazie all’inserimento di Venturino come contropartita tecnica. L’operazione, facilitata dall’agente Giuseppe Riso che rappresenta entrambi i calciatori, è ora in fase di definizione finale dopo il suo intervento a Trigoria.

Il profilo dei giocatori coinvolti

Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dotato di grande tecnica individuale, rappresenta per il Genoa un investimento sul futuro del reparto creativo. Per la Roma, la cessione del giovane talento viene compensata da Lorenzo Venturino, esterno classe 2006.

Una mossa strategica per entrambi i club

Per il Genoa, l’arrivo di Baldanzi aggiunge qualità e prospettiva al centrocampo di Daniele De Rossi. Per la Roma, l’operazione permette di avere in rosa un giovane promettente come Venturino. Un affare che soddisfa le esigenze di bilancio e di progetto di entrambe le società.