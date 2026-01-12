Roma, accordo vicino con il Marsiglia per Robinio Vaz

Trattativa in fase avanzata

Il dialogo tra Roma e Olympique Marsiglia ha imboccato la strada giusta: i due club sono prossimi a chiudere l’operazione che porterà Robinio Vaz in Serie A, con una valutazione complessiva attorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi. L’accordo di massima è stato raggiunto, mentre restano da limare alcuni dettagli legati alla struttura finale dell’operazione.

La posizione del Marsiglia

In queste ore, la scelta del Marsiglia di escludere Vaz dal gruppo professionistico ha fatto rumore. Una decisione che può essere letta in due direzioni: accelerare la cessione oppure tutelare il giocatore, evitando rischi fisici in vista del trasferimento. Il segnale, in ogni caso, è chiaro e va nella direzione di una separazione ormai imminente.

La strategia della Roma

La Roma osserva con attenzione e fiducia. L’operazione risponde alle esigenze tecniche della squadra giallorossa, alla ricerca di un profilo giovane ma già pronto per il salto di qualità nel campionato italiano. Vaz rappresenta un investimento importante ma coerente con la linea del club, orientata a coniugare prospettiva e rendimento immediato.

Il nodo contrattuale

Da registrare anche il recente tentativo del Marsiglia di trattenere il calciatore, con un’offerta di rinnovo da 850 mila euro lordi a stagione. Proposta che non ha modificato lo scenario, complice la volontà del giocatore di misurarsi con una nuova esperienza.

Chiusura attesa a breve

Ora si tratta solo di tempo. Le parti lavorano per definire gli ultimi aspetti formali, con la sensazione che l’affare possa chiudersi a breve, consegnando Robinio Vaz alla Roma e alla Serie A.