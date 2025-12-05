Rodrygo verso l’addio: assalto inglese e futuro in bilico al Real
Rodrygo studia l’uscita dal Real Madrid
Il percorso di Rodrygo al Real Madrid è arrivato a un punto delicato. L’attaccante brasiliano sta riflettendo sul proprio futuro, complicato da una stagione che non gli sta offrendo lo spazio sperato. Con l’arrivo di Xabi Alonso, il minutaggio dell’esterno si è ridotto e la sua incidenza sotto porta è calata in modo evidente. Nelle ultime 31 presenze non ha trovato il gol, un dato che pesa anche sul suo stato d’animo.
Il cambio di guida tecnica ha imposto un nuovo modello di gioco. La filosofia di Xabi Alonso si discosta da quella di Carlo Ancelotti e diversi protagonisti della rosa stanno cercando di adattarsi ai nuovi principi. In questo scenario, Rodrygo avverte l’esigenza di valutare un progetto che possa riportarlo al centro della scena.
La Premier League osserva con attenzione
Le informazioni che arrivano dall’Inghilterra parlano chiaro. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Tottenham hanno mostrato interesse concreto. Il fascino del calcio inglese e la prospettiva di un ruolo più centrale potrebbero rappresentare per Rodrygo una tentazione reale.
La posizione del Real Madrid è altrettanto netta. Per sedersi a trattare serviranno almeno 80 milioni di euro, cifra che rispecchia il valore del giocatore e il peso strategico che il club ancora gli riconosce.
Il mercato attorno a Rodrygo è in fermento. Le prossime settimane diranno se il suo futuro passerà davvero dalla Premier League.
