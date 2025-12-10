Rodrygo illumina il Real Madrid: Xabi Alonso costretto a cambiare

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

La scintilla che salva il Real Madrid

La notte europea del Real Madrid in Champions League pesa come un macigno dopo la sconfitta contro il Manchester City, ma dentro una serata complicata risalta la luce di Rodrygo, che interrompe un digiuno di trentadue gare. Il suo gol riaccende la squadra e restituisce un filo di fiducia al Bernabéu, confermando la sua centralità in un momento delicato della stagione.

Xabi Alonso davanti alle sue scelte

La prova dell’attaccante brasiliano obbliga Xabi Alonso a una riflessione sincera. Il tecnico, sotto pressione per una serie di risultati negativi, ammette la necessità di rivedere la gestione del giocatore. “Mi è piaciuta la prestazione di Rodrygo, la qualità individuale, il dribbling, il gol che per lui era importante”, afferma Xabi Alonso, riconoscendo che il talento del ragazzo era rimasto incastrato in un ruolo troppo limitato.

Il nodo non era la qualità dell’ala, ma la mancanza di continuità e una collocazione tattica mai davvero cucita su misura, un lusso che un club come il Real Madrid non può permettersi.

Un talento che unisce lo spogliatoio

Contro il Manchester City, Rodrygo si conferma uomo decisivo e prende posizione anche fuori dal campo. “Siamo al fianco di Xabi Alonso. Lo sosteniamo. Si dicono tante cose, ma sono tutte bugie”, dichiara il brasiliano, respingendo ogni voce di frattura interna.

Il percorso verso la stabilità resta complesso, ma il rendimento di Rodrygo indica una via chiara: più responsabilità, più minutaggio, ruolo centrale. Il futuro del Real Madrid passa anche dai suoi piedi.