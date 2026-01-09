Robinio Vaz strega Massara: la Roma in fila per il gioiellino dell’OM

Frederic Massara, Direttore Sportivo della Roma, starebbe richiedendo informazioni approfondite su Robinio Vaz, attaccante del Marsiglia

ROBINIO VAZ ROMA MASSARA – Pallino di Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia che sta mostrando a mezz’Europa un gioiellino pronto a scatenare una vera bagarre di mercato in vista della prossima estate. Ma non solo, a giudicare dalle ultime notizie rilasciate da Gianluca Di Marzio. La Roma, infatti, sarebbe pronta a presentarsi al cospetto della vetrina dell’OM per richiedere informazioni più approfondite in merito alla situazione di Robinio Vaz, nuova speranza del calcio francese. Il classe 2007 sta già facendo attirare le attenzioni su di sé a causa di un grande inizio di stagione, condito da quattro reti in Ligue 1. Già titolare della Nazionale Under 20 transalpina, il diciottenne abbina i 185 centimetri d’altezza a una qualità tecnica sopraffina, che gli stanno valendo un posto di rilevanza nella formazione allenata dall’ex tecnico del Sassuolo.

Stando a quanto appreso, Massara sarebbe rimasto notevolmente colpito dall’impatto di Vaz nel calcio “dei grandi” al punto di allacciare i primi contatti per anticipare la concorrenza dei grandi club europei. Il nome del centravanti sarebbe presente, infatti, sui taccuini delle big della Premier League, campionato che attira i più importanti talenti a livello mondiale. Le difficoltà sorte nella trattativa per Josua Zikrzee, il cui futuro a Manchester resta in bilico e vincolato, probabilmente, alla scelta del nuovo tecnico selezionato dai Red Devils per il post Amorim, così come la risoluzione del prestito di Bailey, farebbero propendere le mire di Massara verso Marsiglia. Il profilo del classe 2007 sarebbe alternativo a quello di Giovane Do Nascimento, attaccante e rivelazione dell’Hellas Verona, per il quale la richiesta resta molto elevata già a partire dalla sessione invernale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Il Lecce piazza il colpo: è fatta per Sadik Fofana; i dettagli Calciomercato News

Nel frattempo, la Lupa potrebbe fiondarsi su Robinio Vaz a prescindere dall’esito dell’altra operazione calda di quest’inverno: quella per Giacomo Raspadori. Il talento del diciottenne brilla già di luce propria.