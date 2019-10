Risultato Genoa Milan, finisce 2 a 1 in rimonta per i rossoneri

RISULTATO GENOA MILAN Bastano sei minuti al Milan nella ripresa per ribaltare la gara e battere il Genoa finisce 2 a 1 al Ferraris. Sotto la lente di ingrandimento la decisione di Mariani di assegnare il rigore che poi ha deciso la partita. Il tocco con il braccio di Biraschi c’è stato, ma in altre circostanze in questa stagione ci sono stati visioni differenti e penalty non concessi.

Pesa però come un macigno il rigore fallito da Schone in pieno recupero: Reina respinge il tiro del danese.

Giampaolo con questa vittoria conquista una vittoria pesante e salva la sua panchina dopo tre sconfitte consecutive. Genoa alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, la squadra però ha lottato ed ha giocato contro tutto e tutti. Nulla da rimproverare alla squadra rossoblù.

Da monitorare la panchina di Andreazzoli, dopo questa sconfitta.

Milan che si porta a 9 punti in classifica, resta al penultimo posto il Genoa con 5 punti.

Andreazzoli torna alle antiche rispolverando tra i titolari Zapata Schone e Pinamonti. Giampaolo si affida al 4 3 3 con Piatek al centro dell’attacco con Suso e Calhanoglu.

RISULTATO GENOA MILAN

Sesto minuto e prima occasione da gol per il Genoa: Lerager in area lascia partire un potente tiro respinto due volte da Reina, libera poi la difesa rossonera. Al decimo primo cambio forzato per il Grifone: fuori l’infortunato Criscito (probabile un problema muscolare alla coscia sinistra), dentro Biraschi.

Al 24’esimo ammonito Zapata per un fallo dal limite. Ne nasce un calcio di punizione battuto da Suso, Radu respinge con i pugni, prima vera occasione del Milan.

Poco dopo ci prova Suso con la solita giocata dal limite, pallone ampiamente a lato.

Al 36’esimo Ghiglione prende palla e prova la conclusione dal limite, goffa respinta di Reina in angolo. Genoa pericoloso e vicino al gol.

Due minuti dopo l’azione pericolosa arriva dalla corsa opposta con Pajac, l’ex Empoli entra in area e la sua conclusione è respinta da Reina.

Il gol per il Genoa è nell’aria ed arriva al 40esimo su punizione con Schone con la complicità di Reina: il pallone sfugge all’ex Napoli e si deposita in rete. Grifone in vantaggio e primo gol del danese in campionato con una gran botta centrale.

Nel finale colpo di testa di Romero che termina di un niente a lato.

RISULTATO GENOA MILAN

Il primo tempo si chiude con il Genoa meritatamente in vantaggio: buon Genoa dal punto di vista dell’aggressività, la formazione di Andreazzoli si è resa pericolosa più volte, sopratutto sulle fasce. Finalmente si è vista la squadra delle prime giornate.

Malissimo il Milan pericoloso solo su punizione, diversi errori in fase di impostazione non hanno permesso ai rossoneri di rendersi pericolosi.

RISULTATO GENOA MILAN

Nella ripresa Giampaolo si gioca subito due cambi fuori Piatek e Calhanoglu, dentro Leao e Paquetà.

Dopo pochi minuti il Milan pareggia i contri con Theo Hernadenz su punizione lampo di Paquetà.

Al decimo Marini viene richiamato dal Var per un tocco con il braccio di Biraschi in area: il direttore di gara (anziché far battere un angolo conquistato dai rossoneri su miracolo di Radu su Paquetà) segna il dischetto ed espelle Biraschi per interruzione di una occasione da gol tra le numerose proteste del pubblico. Kessie si incarica del rigore e batte Radu, Milan in vantaggio 2 a 1 e Genoa ridotto in dieci uomini. Il tocco con il braccio, dalla tribuna stampa, sembra esserci, con il braccio Biraschi colpisce la palla dopo un’azione di Leao a pochi passi in area.

Decisione che farà discutere dopo altre episodi simili non sanzionati in questo avvio di stagione

La Nord non smette di incitare la squadra, partita che si fa cattiva con tanti falli sanzionati dal direttore di gara.

Genoa che accusa il colpo, al 20esimo Radu compie un miracolo uscendo con i piedi su Kessie.

Prima azione pericolosa al 25esimo per il Genoa: contropiede di Kouamè che serve Pinamonti, conclusione dal limite alta, ma che occasione sprecata. Alla mezz’ora ancora Grifone pericoloso: cross di Favilli per Kouamè che non ci arriva di un soffio di testa.

Al 33esimo Milan in dieci: Calabria trattiene Kouamè e già ammonito viene cacciato dal campo.

Romero al 35esimo in rovesciata sfiora un gol d’antologia, pallone che non entra in porta.

AL 89’esimo Reina stende Kouamè in area (a velocità normale non sembrava esserci stato contatto), Mariani indica in dischetto, confermato poi anche dal Var: Schone calcia il rigore, ma si fa respingere il tiro da Reina.

Finisce 2 a 1 per il Milan, ma il Genoa ha lottato fino all’ultimo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GENOA 1

MILAN 2

Reti: 41′ pt Schone, 6′ st Theo, 10′ st Jessie (rig.)

GENOA(3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito (10′ pt Biraschi); Ghiglione, Lerager (42′ st Pandev), Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Pinamonti (28′ st Favilli). All. Andreazzoli

MILAN(4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Bonaventura (39′ st Conti); Suso Piatek (1′ st Leao) Calhanoglu (1′ st Paquetà). All. Giampaolo

Arbitro: Mariani

Note: corner 5-0 Genoa, ammoniti Zapata, Calabria, Biglia, Lerager, Schone, Paquetà, Romero. Espulso al 10′ st Biraschi, 33′ st Calabria per somma di ammonizioni

