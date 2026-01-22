Riscossa Santiago Gimenez: le parole del messicano sul Milan

Santiago Gimenez, centravanti messicano del Milan, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’infortunio: le sue parole sul club

GIMENEZ SANTIAGO MILAN PAROLE – Esattamente un anno fa, l’estenuante trattativa con il Feyenoord – durata giorni e giorni – aveva creato i presupposti per un amore a lunga scadenza con il Milan. Oggi, dopo mesi trascorsi alle prese con il mal di gol e il grave infortunio alla caviglia, che lo tiene ai box dallo scorso 2 novembre, Santiago Gimenez ha voglia di riprendersi tutto l’amore del popolo milanista a suon di reti e prestazioni. Una sola gioia stagionale contro il Lecce, in Coppa Italia, e qualche mugugno proveniente dai loggioni di San Siro.

Il primo anno del cammino di Santiago in rossonero non può considerarsi certamente esaltante, ma l’attaccante messicano sembra pronto a mostrare tutta la propria gratitudine nei confronti di un ambiente che aspetta di vedere il formidabile bomber ammirato in Olanda. Intervistato dai microfoni di ESPN Mexico, il numero 7 del Milan ha rilasciato queste parole:

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

“Preparatevi al ritorno del vero Gimenez: la mia caviglia è pronta e ho grandissima voglia di tornare a giocare e segnare per il Milan. Sono stato accolto magnificamente da un club che ammiravo e per il quale faccio il tifo sin da bambino. Ricordo ancora la pelle d’oca per tutti i grandi campioni che hanno indossato questa maglia: rappresentarla è un grande onore per me. Non sono ancora riuscito a dimostrare cosa so fare e chi sono, ma la grande fiducia dell’ambiente mi gratifica molto. Evidentemente, devono vedere qualcosa di particolare in me e sono molto riconoscente a tutti per questo”, ha concluso Gimenez.

Gimenez stoppa il mercato: fiducia nel Milan nonostante infortunio e nuova concorrenza

Il rapidissimo inserimento di Niclas Fullkrug, con il tedesco già decisivo nel corso dell’ultima gara contro il Lecce, potrebbe ulteriormente ridurre lo spazio a disposizione per un centravanti messicano il cui presente a Milanello è costellato da diverse nubi di incertezza. Il classe 2001, però, si è detto fiducioso di poter riprendere il Diavolo per mano, come tutti si aspettavano facesse appena un anno fa.