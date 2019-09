Rischio esonero Andreazzoli, la situazione in casa Genoa

RISCHIO ESONERO ANDREAZZOLI – Ancora tutto in stand by in casa Genoa, ma si va verso la permanenza dell’ex tecnico dell’Empoli. Dopo i rumors delle ultime ore che spingevano Gattuso verso la panchina rossoblù https://www.europacalcio.it/gattuso-genoa-prossima-destinazione-se-salta-andreazzoli-215811/

al termine della pesante sconfitta di ieri contro la Lazio, con un Andreazzoli pronto a fare il “mea culpa” https://www.europacalcio.it/lazio-genoa-andreazzolimeritato-di-perdere-mie-le-responsabilita-215801/

RISCHIO ESONERO ANDREAZZOLI – Fonti genovesi riportano che Preziosi sembrerebbe orientato a dare ancora un turno di fiducia al tecnico nella delicata sfida contro il Milan. Rossoneri che, come il Genoa, hanno il tecnico a rischio esonero-

RISCHIO ESONERO ANDREAZZOLI – Gattuso sembrerebbe deciso ad attendere. Probabilmente sta monitorando cosa accade in casa Milan. Tornare sulla panchina rossonera lo affascina. Capozucca oggi ha avuto un confronto con Andreazzoli di circa un’oretta.

Gattuso è soltanto stato cercato dal Genoa, non dalla Sampdoria, molto più orientata a Pioli o Iachini in caso di esonero da parte di Di Francesco.

Nel caso in cui Gattuso accettasse il Genoa potrebbe ridursi l’ingaggio: al Milan era di circa 2 milioni di euro e a fine della scorsa stagione rinunciò a gran signore al suo ingaggio.

