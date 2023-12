Riquelme è tornato – Sono finite le votazioni per la presidenza del Boca Juniors, uno dei club più importanti al mondo. Nella giornata di ieri hanno votato più di 43mila persone alla Bombonera. Il vincitore è risultato essere la leggenda Juan Romàn Riquelme, detto “El Mudo”, il quale ha battuto l’ex presidente Mauricio Macri.

Non solo sport – Queste elezioni non interessavano solo l’aspetto sportivo, ma anche quello politico: riguardava nello specifico la conversione delle squadre di club da società pubbliche con azionariato diffuso a società per azioni aperte agli investimenti privati, anche stranieri, cosa che secondo il neo eletto presidente argentino Milei porterebbe benefici economici e competitivi. Riquelme invece essendo molto legato alla tradizione del calcio argentino e anche a Diego Armando Maradona, ha chiuso la porta ai nuovi mercati.

Riquelme è tornato: è il nuovo presidente del Boca Juniors

Che numeri – Riquelme è diventato il presidente più votato della storia del calcio argentino e il secondo della storia del calcio dopo l’elezione di Sandro Rosell a Barcellona nel 2010. Le parole del neo presidente quando ancora ricopriva la carica di vice presidente erano queste: “Fedeli alle nostre origini e a difesa di quasi 120 anni di storia, il Boca Juniors conferma il suo carattere di associazione civile senza scopi di lucro e la promessa che il club appartiene alla sua gente”.

Testa al campo – Le decisioni importanti da prendere subito non mancheranno: il Boca ha vinto la Supercoppa ma ha anche perso la finale di Copa Libertadores e deve scegliere un nuovo allenatore. Ora la palla passa a Riquelme.

