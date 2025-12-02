Rinnovo Yildiz-Juventus, serve l’intesa finale sull’ingaggio
Foto © Stefano D’Offizi
Un nodo economico ancora aperto
Il rinnovo tra Kenan Yildiz e la Juventus resta un tema caldo in casa bianconera. Il talento turco, legato al club fino al 2029, ribadisce il suo attaccamento alla maglia e non sembra intenzionato a lasciare Torino, nonostante l’interesse del Real Madrid e di altre grandi europee.
La distanza tra domanda e offerta
L’accordo non è ancora vicino. Yildiz percepisce 1,7 milioni annui e chiede un aumento fino a 6-7 milioni. La Juventus si è spinta a un’offerta poco sotto i 5 milioni. Solo pochi giorni fa i 6 milioni apparivano una richiesta eccessiva, ma l’evoluzione della trattativa sta cambiando il quadro. La distanza attuale è di circa un milione, colmabile con bonus programmati.
La volontà del giocatore come fattore decisivo
Il rendimento di Yildiz in questa stagione spinge il club a considerarlo un punto fermo del progetto tecnico. Il suo legame con la Juventus potrebbe diventare la chiave per chiudere il rinnovo. L’intesa è possibile, ma servirà un’ultima mossa da entrambe le parti per arrivare alla firma.
