Rinnovo Yildiz-Juventus, serve l’intesa finale sull’ingaggio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Un nodo economico ancora aperto

Il rinnovo tra Kenan Yildiz e la Juventus resta un tema caldo in casa bianconera. Il talento turco, legato al club fino al 2029, ribadisce il suo attaccamento alla maglia e non sembra intenzionato a lasciare Torino, nonostante l’interesse del Real Madrid e di altre grandi europee.

La distanza tra domanda e offerta

L’accordo non è ancora vicino. Yildiz percepisce 1,7 milioni annui e chiede un aumento fino a 6-7 milioni. La Juventus si è spinta a un’offerta poco sotto i 5 milioni. Solo pochi giorni fa i 6 milioni apparivano una richiesta eccessiva, ma l’evoluzione della trattativa sta cambiando il quadro. La distanza attuale è di circa un milione, colmabile con bonus programmati.

La volontà del giocatore come fattore decisivo

Il rendimento di Yildiz in questa stagione spinge il club a considerarlo un punto fermo del progetto tecnico. Il suo legame con la Juventus potrebbe diventare la chiave per chiudere il rinnovo. L’intesa è possibile, ma servirà un’ultima mossa da entrambe le parti per arrivare alla firma.

