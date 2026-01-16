Rinnovo Maignan, Rabiot mediano e intermediario: le sue parole

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e protagonista di una doppietta contro il Como, ha rilasciato queste parole sul rinnovo di Maignan

RABIOT RINNOVO MAIGNAN PAROLE – Con le mani, a sventare i ripetuti tentativi del Como di Cesc Fabregas verso la porta rossonera e con i piedi, per centrare il mirino di Butez e registrare la prima doppietta in maglia rossonera. Mike Maignan e Adrien Rabiot: fianco a fianco in campo, così come nella quotidianità. I due leader del Milan sono amici da tempo, tanto che è stato lo stesso numero 16, nonché capitano della squadra, a esortare il compagno a raggiungerlo a Milanello negli ultimi giorni di agosto. Quella al Sinigaglia ha rappresentato una vittoria fondamentale per i rossoneri, ottenuta in salsa francese. Se nella propria trequarti il Diavolo è stato custodito dai guantoni dell’estremo difensore transalpino, le reti hanno portato le griffes d’autore di Nkunku e, soprattutto, di un Adrien Rabiot in versione monumentale in campo.

Maignan, rinnovo a un passo: Milan alle battute finali con l’entourage

E se da mediano l’ex Marsiglia è risultato decisivo per le reti segnate dalla squadra di Massimiliano Allegri, non da meno potrebbe essere il compito che lo attende da “dirigente” mascherato in tema rinnovo di Maignan. Appaiati davanti alle telecamere di Dazn, tra un sorriso e qualche dichiarazione di rito, alla specifica domanda su quanta voglia di Milan abbia ancora il capitano per il futuro, Rabiot ha rilasciato queste parole:

“Quanta voglia in Mike? Tanta, tantissima. Tanta quanto tutti noi”, ha replicato il numero 12. A quel punto, il capitano rossonero si è lasciato andare a un commento in tono scherzoso, non confutando quanto affermato da Rabiot. E le ultime notizie che circolano lasciano presagire al buon esito della trattativa. Tanto, che il nodo commissioni sembrerebbe a un passo dall’essere sciolto, con le richieste dell’entourage del calciatore non così elevate rispetto quanto emerso negli ultimi giorni. Tanta voglia di Milan per due leader pronti a guidare il Diavolo verso nuove conquiste.