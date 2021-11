Lazio, rinnovo Luiz Felipe: il difensore con Sarri è trasformato e la Lazio pensa al prolungamento

Spesso criticato per i suoi tanti infortuni avuti dal suo arrivo in Italia, Luiz Felipe ha comunque sempre dato la sensazione di essere potenzialmente un centrale difensivo interessante. Al momento del salto di qualità, però, è stato puntualmente frenato dai problemi fisici. Con l’arrivo di Sarri il rendimento del numero 3 della Lazio è tornato quello dei momenti migliori spazzando via i dubbi degli ultimi mesi.

LAZIO: SI PENSA AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LUIZ FELIPE

Come scrive Calciomercato.com, quest’anno il brasiliano sembra trasformato. Al termine della stagione scorsa, complice anche l’infortunio alla caviglia di settembre che lo ha tormentato nei mesi successivi costringendolo all’operazione, il calciatore contava 18 presenze. 12 in A e 4 in Champions. Un bottino al quale il numero 3 è già vicino in questo 2021/22. Sono infatti 11 le gare in cui Luiz Felipe ha giocato, sempre titolare, crescendo di partita in partita. Sarri ci ha puntato fin da subito e dopo lo spauracchio per i problemi al polpaccio che lo hanno costretto a dare forfait per il match contro lo Spezia, il difensore biancoceleste ha saltato solamente la Lokomotiv Mosca per gestione e il Verona per squalifica.

Per la Lazio in realtà la crescita del brasiliano non è una novità. La società ci ha puntato fin da subito su di lui, nonostante i ripetuti acciacchi che spesso e volentieri lo hanno rallentato. Al momento è una scommessa vinta rispetto allo scetticismo iniziale e alla somma spesa per acquistarlo dall’Ituano (750mila euro). A tal proposito, quindi, continuano le trattative per suo il rinnovo. Il classe ’97 è in scadenza a giugno 2022. In questo momento il suo contratto è quindi una priorità. Il suo rendimento sta facendo crescere di nuovo la sua valutazione, ma prima si dovrà arrivare all’accordo col suo entourage. Un’impresa, quest’ultima, che non sembra affatto difficile visti i buoni rapporti tra la Lazio e l’agente del calciatore, Castagna.

Attenzione però alle sirene estere. Luiz Felipe piace molto in Liga. Si era parlato di Barcellona, ma anche delle due squadre andaluse Siviglia e Betis. Finita qui? A quanto pare no. Anche Leonardo infatti, ds del Psg, avrebbe fatto un sondaggio per il centrale brasiliano. La richiesta del club capitolino è di 30 milioni di euro, ma prima di ogni discorso verrà data priorità al rinnovo.

In passato si è parlato di un accordo fino al 2026, ma da lì non si è mosso ancora nulla a livello ufficiale. L’imperativo è evitare un altro caso Strakosha.

