Rinnovo Lucumí-Bologna, l’agente: “Decideremo con calma”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Jhon Lucumí si sta confermando sempre più come un pilastro del Bologna targato Vincenzo Italiano grazie alle sue prestazioni molto solide in fase difensiva. Visto il contratto in scadenza nel 2027, il club rossoblù vorrebbe accelerare e trovare un accordo per il rinnovo con l’agente del giocatore, Simone Rondanini, il prima possibile, al fine di evitare di perdere il classe ’98 a prezzo di saldo o, peggio, a parametro zero. Lo stesso procuratore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW, in cui il tema principale è stato proprio il prolungamento del contratto del suo assistito. Di seguito le sue parole.

BOLOGNA: RINNOVO LUCUMÍ, L’AGENTE: “QUESTA È LA SUA MIGLIOR VERSIONE. RINNOVO? DECIDIAMO CON CALMA”

IL MIGLIOR LUCUMÍ – “Se stiamo vedendo il miglior Lucumí? guardiamo le ultime partite la risposta è sì. Ma conosco bene il ragazzo e non abbiamo ancora visto tutto ciò che può dare. Sta crescendo settimana dopo settimana e quest’anno sta mostrando anche iniziative offensive in più”

IL RAPPORTO CON ITALIANO – “Il mister non ha mai fatto a meno di lui e Jhon ha mantenuto un livello di professionalità che lo contraddistingue. Ci sono state situazioni difficili e ha sempre voluto difendere i colori del club. È corretto che Italiano abbia tenuto in considerazione questo atteggiamento, a mio avviso“.

IL RINNOVO – “In questo momento vogliamo concentrarci sul campo, sia a Bologna che in Nazionale. Fare bene è fondamentale per il suo futuro. Lui e la sua famiglia stanno bene a Bologna, prenderemo ogni decisione con calma e con i giusti tempi”.

