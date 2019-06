Lazio, UFFICIALE il rinnovo di Simone Inzaghi

RINNOVO INZAGHI LAZIO - Dopo settimane di voci di mercato che lo volevano alla Juventus prima e al Milan poi, il tecnico ha deciso di rinnovare fino al 2021

RINNOVO INZAGHI LAZIO – Era nell’aria, ormai si sapeva, ora è arrivata anche l’ufficialità: la Lazio e il tecnico Simone Inzaghi continueranno insieme. I biancocelesti hanno ufficializzato sul proprio sito web e attraverso i propri canali social di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto dell’allenatore che, dopo settimane di rumors sul suo possibile addio e il corteggiamento di Juventus e Milan, rimarrà nella capitale fino al 2021.

RINNOVO INZAGHI LAZIO – Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale delle aquile: “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati”.

Il tecnico, subentrato a Pioli nell’aprile del 2016, ha collezionato con la Lazio 156 panchine, di cui 121 in Serie A in tre stagioni e poco più. Con lui la squadra ha collezionato due ottavi posti e due quinti posti, mettendo in mostra un bel gioco ma senza riuscire a conquistare il tanto agognato accesso alla Champions League.