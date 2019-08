Ribery sbarca a Firenze: “Sono felice! Toni mi ha detto che…”

RIBERY FIRENZE - Il francese è atterrato in Toscana alle ore 10.45 ed è pronto per la nuova avventuta. Contratto biennale, avrà la numero 7

RIBERY FIRENZE – L’attesa è finalmente finita e il giorno è arrivato: Franck Ribery è atterrato a Firenze. E ora è pronto per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Per la precisione è arrivato alle ore 10.45 e da quel momento in poi si è subito sentito un giocatore viola. E’ pronta ad iniziare quindi la nuova avventura dell’esterno francese dopo ben 12 anni trascorsi in Germania con la maglia del Bayern Monaco con cui ha vinto tutto.

Il classe ’83 ha deciso di ripartire dall’Italia e dalla Serie A. Ecco le sue prime parole rilasciate al sito ufficiale del club: “Sono contento di essere qui con la mia famiglia. Da una settimana sto parlando con le persone della Fiorentina, Toni mi ha detto che è una grande società e che Firenze è una bella città. L’italiano? Ancora non è perfetto, ma è una lingua che mi piace”.

Per lui è pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Avrà la tanto ambita maglietta numero 7 per gentile concessione di Pulgar.

Ad attenderlo una marea di tifosi pieni di entusiasmo per la nuova stella della Fiorentina. Circa in 300 si sono presentati a Peretola, vogliosi di vedere da vicino l’ex Bayern, Marsiglia e Galatasaray. Ribery aveva anche altre offerte sul tavolo, declinate per dire sì a Commisso e alla nuova, ambiziosa, Fiorentina. E i tifosi, che sono aumentati, hanno dedicato cori a Joe Barone. La Viola ora può rinascere.