Ribery e l’addio al calcio: “Avrebbero potuto amputarmi una gamba”

RIBERY ADDIO AL CALCIO – Anni di sofferenza, bui, che l’hanno obbligato a alzare bandiera bianca e propendere per l’addio allo sport che aveva sempre amato, fin da bambino, e reso professionista. Franck Ribery, ex talento assoluto della nazionale francese, del Bayern Monaco e con un recente passato in Serie A, alla Fiorentina e alla Salernitana, ha svelato i retroscena dei motivi che l’hanno spinto a dire basta con il calcio. Intervenuto ai microfoni de L’Equipe, l’ex Campione del Mondo ha dichiarato:

“Il mio ginocchio non aveva più cartilagine e, dopo essermi sottoposto a intervento chirurgico, in Austria, attraverso la mi era stata riposizionata una placca all’interno. Ho assunto medicinali e pillole per due mesi, prima che la placca venisse rimossa. Avevo contratto la Staphylococcus aureus: rischiavo l’amputazione dell’arto per la grande infezione che si era formata. Il chirurgo che mi aveva in cura è stato fantastico: ho passato dodici giorni al pronto soccorso, sempre in Austria. Era così grave che mi sono ritrovato con dei buchi nella gamba. Avevo trascorso l’ultimo periodo della carriera a non allenarmi più, in modo da poter recuperare tra una partita e l’altra. Mi preservavo per giorni interi per riprendermi e perdevo continuamente il ritmo. Ero conscio del fatto che non potessi più continuare così”, ha rivelato il campione francese.

La nuova carriera di Ribery: da mago della fascia, alla panchina

Ora, una nuova vita calcistica attende Franck Ribery, ritiratosi dal calcio giocato con un commovente saluto all’Arechi di Salerno per una carriera costellata da grandi giocate: quella da allenatore. “A settembre, inizierò l’ultima fase degli studi a Coverciano: dopo la licenza UEFA B, passerò alla licenza A e completerò degli stage nei grandi club. Ho una grande voglia di imparare e sono molto umile: voglio arrivare lontano”, ha chiosato Ribery.