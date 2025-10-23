Retroscena Lazio: in estate Sarri ha firmato due contratti

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Se al momento della firma con la Lazio si poteva parlare di un Maurizio Sarri contento di esser tornato a casa, non si può dire altrettanto in questo momento storico. La ragione principale è ovviamente il blocco del mercato, fatto che il tecnico toscano è venuto a conoscenza solamente dopo aver detto nuovamente sì al club biancoceleste. Come dichiarato dallo stesso allenatore, Sarri è rimasto a Roma solamente per amore della piazza, altrimenti non si sarebbe fatto problemi a fare le valigie ed andare altrove.

LAZIO, SARRI HA FIRMATO UN NUOVO CONTRATTO DOPO IL BLOCCO DEL MERCATO

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per tentare di ricucire i rapporti, il presidente Lotito — dopo aver comunicato al tecnico il blocco del mercato — gli avrebbe proposto un nuovo contratto, con una formula diversa rispetto alla precedente. L’accordo iniziale prevedeva due anni con opzione per il terzo, mentre la nuova proposta è di tre anni senza opzione, con scadenza nel 2028, mantenendo invariato l’ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.

Pochi giorni fa però, nel post partita della gara di Bergamo, le parole di Sarri hanno irritato non poco la dirigenza: “Sono tornato alla Lazio e mi hanno detto che il mercato lo avrei deciso io, ma poi era chiuso. Ora mi stanno dicendo che decido io chi va via, ma probabilmente mi stanno prendendo in giro di nuovo. Io spero di gettare le basi per una squadra competitiva per il prossimo anno.”

La Lazio non sa ancora se potrà tornare a operare liberamente sul mercato o se dovrà limitarsi al saldo zero. In ogni caso, prima di procedere con nuovi acquisti, saranno necessarie alcune cessioni di rilievo, poiché Lotito non può permettersi di appesantire ulteriormente la situazione economica in vista di un possibile nuovo blocco. Anche sulle partenze, però, ci sono divergenze: Sarri prenderebbe in considerazione offerte per Castellanos e Tavares, mentre la dirigenza vorrebbe cedere Mandas e Isaksen, entrambi non valorizzati dal tecnico toscano. Anche per i possibili arrivi non c’è un’unica direzione: il nome caldo, ormai da tempo, è Lorenzo Insigne, fortemente voluto da Sarri, meno da Fabiani, che preferirebbe un profilo più giovane. Il clima in casa biancoceleste, insomma, si fa sempre più teso.

