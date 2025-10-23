Retegui: “Milan? ci sono stati contatti, ma ho scelto l’Al-Qadsiah”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Nonostante il titolo di capocannoniere guadagnato grazie alle 25 reti messe a segno la scorsa stagione, Mateo Retegui ha scelto di non continuare – almeno per ora – nel calcio che conta e trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Qadsiah. L’ex bomber dell’Atalanta ha rilasciato un’intervista alla tv saudita Al-Arabiya spiegando il motivo della propria scelta e svelando anche un clamoroso retroscena di mercato.

Il classe ’99 infatti, prima di accettare la corte del club saudita, era stato cercato dal Milan, ma la trattativa non si è poi concretizzata. Durante l’intervista, Retegui ha affrontato anche il tema legato al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che qualche mese fa aveva espresso dispiacere per il suo trasferimento, sottolineando come questa decisione potesse allontanarlo dalla maglia azzurra.

RETEGUI: “CON IL MILAN CI FURONO PROBLEMI NELLE TRATTATIVE. GRAVINA? NON VOGLIO PARLARNE”

Queste le parole dell’attaccante azzurro: “Ho scelto l’Al-Qadsiah per quello che mi ha trasmesso l’allenatore. Milan? Ci sono stati diversi club che si sono interessati, ma le trattative non sono andate a buon fine e l’Al-Qadsiah mi ha voluto maggiormente”

Su Gravina: “Rispetto l’opinione di Gravina, il presidente della Federazione Italiana. Ho un buon rapporto con lui. Tuttavia, non voglio parlare di questa questione, le mie affermazioni potrebbero essere distorte”.

