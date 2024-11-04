Rennes, scricchiola la panchina di Stéphan: idea Rudi Garcia

Raffaele Campo · Pubblicato il 4 Novembre 2024

RENNES RUDI GARCIA – E’ sempre più crisi in casa Rennes. Nella giornata di ieri la squadra è stata letteralmente travolta per 4-0 ad opera dell’Auxerre, e ora i rossoneri sono relegati nella parte bassa della classifica di Ligue 1 con appena 11 punti all’attivo.

Il tecnico Julien Stéphan sarebbe sempre più rischio esonero, dal momento che la dirigenza vorrebbe dare una scossa.

RENNES RUDI GARCIA – Secondo quanto riferisce L’Equipe, tra i candidati a subentrare ci sarebbe anche Rudi Garcia, che la scorsa stagione ha guidato il Napoli da luglio a metà novembre, quando venne esonerato a seguito del tonfo interno contro l’Empoli. Altri profili che il Rennes starebbe valutando sono Patrick Vieira e di Niko Kovac.

