Rennes, scricchiola la panchina di Stéphan: idea Rudi Garcia
RENNES RUDI GARCIA – E’ sempre più crisi in casa Rennes. Nella giornata di ieri la squadra è stata letteralmente travolta per 4-0 ad opera dell’Auxerre, e ora i rossoneri sono relegati nella parte bassa della classifica di Ligue 1 con appena 11 punti all’attivo.
Il tecnico Julien Stéphan sarebbe sempre più rischio esonero, dal momento che la dirigenza vorrebbe dare una scossa.
RENNES RUDI GARCIA
RENNES RUDI GARCIA – Secondo quanto riferisce L’Equipe, tra i candidati a subentrare ci sarebbe anche Rudi Garcia, che la scorsa stagione ha guidato il Napoli da luglio a metà novembre, quando venne esonerato a seguito del tonfo interno contro l’Empoli. Altri profili che il Rennes starebbe valutando sono Patrick Vieira e di Niko Kovac.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”