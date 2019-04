Edi Reja è il nuovo ct dell’Albania, sostituisce Panucci

Reja, ex tecnico di Napoli, Lazio e Atalanta, era fermo dal 2016: ora torna in pista per guidare l'Albania durante le qualificazioni ad Euro2020

Edy Reja è il nuovo ct della nazionale albanese: dopo Christian Panucci, esonerato dalla federazione, il presidente Armand Duka ha scelto l’ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Atalanta e Lazio come commissario tecnico per il nuovo corso. La comunicazione ufficiale è arrivata da parte della tv albanese.

Mercoledì le parti si incontreranno nuovamente per discutere i dettagli dell’accordo: il tecnico goriziano vorrebbe un contratto annuale, mentre la federazione vorrebbe partire da un minimo di due anni.

Reja dovrà guidare la nazionale albanese alle qualificazioni per gli Europei del 2020. Battuti sul filo di lana Alberto Zaccheroni e Francesco Guidolin, altri nomi che si facevano per il post Panucci. Il tecnico di Lucinico arriverà martedì a Tirana per poi firmare il proprio contratto con la Federazione calcistica albanese. Nato nel 1945, il 73enne allenatore era fermo dal 2016, quando allenava l’Atalanta.