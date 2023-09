Tijjani Reijnders, mediano olandese acquistato dal Milan in estate, ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match contro la Lazio

Corsa, inserimenti, tantissima qualità e altrettanta quantità: Tijjani Reijnders sta lentamente prendendo per mano il Diavolo e suona la carica in vista del prosieguo della stagione. Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, il mediano olandese ha espresso tutta la propria felicità per il proprio ambientamento nel mondo rossonero sia dal punto di vista tecnico che caratteriale del gruppo a disposizione di Pioli.

La grande duttilità tattica del centrocampista acquistato in estate dall’AZ Alkmaar, lo porta a destreggiarsi perfettamente in entrambe le fasi e non solo in qualità di mediano nel centrocampo a tre del Milan. Nella vittoriosa trasferta di Cagliari, laddove ha confezionato il secondo assist stagionale dopo quello di Bologna, Reijnders si è alternato con il francese Adli in cabina di regia offrendo più soluzioni in fase di costruzione. L’olandese ha il merito di aver propiziato anche il momentaneo pareggio firmato Okafor, grazie allo stop a seguire con il quale ha tagliato fuori il centrocampo rossoblù ed ha servito Pulisic sulla corsa.

Il venticinquenne ha parlato del proprio ruolo in campo e fissato gli obiettivi per la prima stagione in rossonero dichiarando: “Crediamo allo Scudetto. Abbiamo tantissimi calciatori di grande qualità e possiamo ambire a vincere questo trofeo così importante. Per quanto riguarda il mio ruolo, penso sia fatto su misura per le mie caratteristiche: amo attaccare, ma anche difendere. Mi piace giocare a tutto campo”.

