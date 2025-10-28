Reijnders in difficoltà al Manchester City: serve una svolta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025

L’adattamento difficile di Reijnders in Premier League

L’avvio di stagione di Tijjani Reijnders con il Manchester City sembrava promettente, sulla scia di quanto mostrato al Milan. Tuttavia, col passare delle settimane, l’impatto dell’olandese si è progressivamente ridotto. Le sue ultime prestazioni hanno sollevato dubbi tra i tifosi dei Citizens, delusi da un rendimento lontano dalle aspettative e da quanto Pep Guardiola sperava.

Il caso Reijnders: ruolo e rendimento sotto esame

Il momento più critico è arrivato nella sconfitta contro l’Aston Villa, dove il centrocampista è apparso fuori posizione, impiegato da mediano in un contesto che non esalta le sue qualità. I numeri parlano chiaro: zero duelli vinti su sette e nessun contrasto riuscito. Un paragone impietoso con Rodri, punto di riferimento nel ruolo.

Dal Milan alla Premier: una transizione ancora incompleta

L’inizio con gol e assist contro il Wolverhampton, seguito dal doppio assist nelle sfide con Napoli e Arsenal, aveva fatto pensare a un’integrazione più rapida. Ma oggi quei segnali positivi sembrano lontani. Il Manchester City, attualmente quinto in classifica a sei punti dall’Arsenal, ha bisogno di una reazione immediata, e Reijnders è chiamato a ritrovare se stesso per non restare un talento incompreso in una squadra in cerca di equilibrio.

