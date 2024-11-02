 Salta al contenuto

Reijnders, il padre: “Trattiamo il rinnovo con il Milan”

Raffaele Campo
Milan Reijnders

PADRE REIJNDERS RINNOVO MILAN – Starebbero proseguendo i dialoghi tra il Milan Tijjani Reijnders, centrocampista offensivo olandese, per il rinnovo del contratto.

Il giornale De Telegraaf ha riportato un post Linkedin di Martin Reijnders, padre del calciatore, successivo alla vittoria in Champions di martedì scorso contro il Bruges.

PADRE REIJNDERS RINNOVO MILAN – Così scriveva: “Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l’Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla torta siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!“.

 

