Reijnders, il padre: “Trattiamo il rinnovo con il Milan”
PADRE REIJNDERS RINNOVO MILAN – Starebbero proseguendo i dialoghi tra il Milan e Tijjani Reijnders, centrocampista offensivo olandese, per il rinnovo del contratto.
Il giornale De Telegraaf ha riportato un post Linkedin di Martin Reijnders, padre del calciatore, successivo alla vittoria in Champions di martedì scorso contro il Bruges.
PADRE REIJNDERS RINNOVO MILAN – Così scriveva: “Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l’Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla torta siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!“.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”