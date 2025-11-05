Samuele Zarlenga · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

La notizia riportata dal quotidiano tedesco Sport Bild, è destinata a scuotere il mondo Real Madrid. La clamorosa indiscrezione riguarda l’uomo più discusso del momento in casa Blancos, Vinicius Junior: la società madrilena avrebbe deciso di mettere il brasiliano sul mercato per la prossima estate. Una scelta forte, derivata dai comportamenti del classe 2000 non ritenuti adeguati dal club e la reazione eccessiva avuta dal giocatore verso Xabi Alonso al momento della sostituzione durante lo scorso Clasico, sarebbe solo l’ultimo episodio che rappresenta il punto di rottura totale fra le parti.

SPORT BILD, IL REAL VUOLE CEDERE VINICIUS: RAPPORTO CON XABI ALONSO AI MINIMI TERMINI

In seguito al comportamento avuto da Vinicius dopo la sostituzione, il Real Madrid ha stabilito che l’ex Flamengo avrebbe dovuto chiedere scusa pubblicamente all’allenatore e alla squadra ma, il giorno stesso delle scuse, la notizia pubblicata da “The Athletic” ha scosso nuovamente l’ambiente. Nell’articolo infatti, vengono descritti i malumori della squadra nei confronti di Xabi Alonso, accusando il tecnico di essere troppo rigido sul piano disciplinare.

Sempre nell’articolo di “The Athletic” inoltre, si legge una dichiarazione piuttosto tagliente: “Pensa di essere Pep Guardiola, ma finora è solo Xabi”. Secondo fonti molto vicine al mondo madrileno, queste parole derivano proprio dall’entourage di Vinicius. Dopo questo episodio, si sarebbe mosso in prima linea anche il presidente delle Merengues, Florentino Perez, che, nonostante sia da sempre un sostenitore del brasiliano, ritiene che nessun giocatore sia più importante del club e che il Real viene prima di tutto. Da qui la naturale decisione di mettere sul mercato l’esterno 25enne.

Oltre a “Real-Vinicius è finita? Dalla Germania la clamorosa indiscrezione” leggi anche: