Real Madrid, Xabi Alonso resiste: vittoria al Siviglia e caso Vinicius

La vittoria che ridà ossigeno a Xabi Alonso

Il Real Madrid ha superato il Siviglia per 2-0, un risultato che pesa più dei tre punti. Xabi Alonso era finito sotto osservazione per il clima interno e per alcune immagini che avevano irritato ambiente e tifosi. A Madrid l’immagine conta quanto il risultato e la sensazione di leggerezza mostrata in panchina durante partite difficili aveva acceso un campanello d’allarme. Contro il Siviglia di Matias Almeyda, però, la squadra ha risposto con ordine e compattezza, restituendo credibilità al progetto tecnico.

Disciplina, memoria storica e pressione del Bernabeu

I paragoni con il passato sono riemersi subito. I veterani ricorderanno il 2006, quando episodi simili portarono Florentino Perez ad ammettere di aver viziato lo spogliatoio. Oggi la domanda è diversa ma altrettanto netta: Alonso riuscirà a imporre concentrazione e disciplina in una piazza dove ogni partita sembra definitiva? Il pareggio interno con il Manchester City in Champions League ha mostrato un Bernabeu meno paziente, segnale chiaro di un’attesa che non può essere tradita.

Il caso Vinicius divide tifosi e ambiente

Se Alonso respira, il problema ora si chiama Vinicius. Un sondaggio di Marca racconta un dato pesante: l’86% dei tifosi si dice favorevole a una sua cessione, deluso dal comportamento più che dal rendimento. Solo il 16% attribuisce le colpe a Xabi Alonso, mentre l’84% punta il dito contro squadra e dirigenza. Il 68% non crede al titolo in Liga, appena il 12% sogna la Champions League. Al Real Madrid, ancora una volta, il calcio è soprattutto una questione di dignità.