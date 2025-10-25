Real Madrid, tensione con Yamal: “Cattivo compagno di squadra”
Real Madrid irritato da Yamal: il caso esplode prima del Clásico
Alla vigilia del Clásico, il clima tra Real Madrid e Barcellona si è improvvisamente surriscaldato. A innescare la miccia è stato Lamine Yamal, talento blaugrana classe 2007, che durante una diretta della Kings League ha paragonato la squadra di Ibai Llanos al Real, dichiarando: “Sì, certo. Imbrogliano e si lamentano”.
Secondo quanto riportato da Marca, queste parole non sono passate inosservate all’interno dello spogliatoio madridista, dove molti giocatori avrebbero etichettato Yamal come un “cattivo compagno di squadra”. Un giudizio che riflette il malumore suscitato da un comportamento ritenuto poco rispettoso e lontano dai canoni di professionalità del calcio d’élite.
Reazioni nello spogliatoio blanco e clima prepartita
Fonti interne al Real Madrid parlano di fastidio diffuso, ma anche di volontà di rispondere sul campo, proprio nel match più atteso della Liga. Alcuni veterani del gruppo, pur riconoscendo l’immaturità dovuta alla giovane età di Yamal, non hanno gradito l’episodio, ritenendolo una provocazione gratuita alla vigilia della sfida contro i rivali storici.
Il Clásico di questa stagione, già cruciale per la corsa al titolo, ora si carica anche di una tensione extracalcistica. L’atteggiamento del talento del Barcellona rischia di aggiungere un ulteriore capitolo alla rivalità infinita tra le due potenze del calcio spagnolo.
