Real Madrid su Yıldız: osservatori al Bernabéu contro la Juventus

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 14 Ottobre 2025

Il Real Madrid osserva da vicino Kenan Yıldız

Il Real Madrid ha messo nel mirino Kenan Yıldız, giovane talento della Juventus, e lo seguirà dal vivo il 22 ottobre, quando i bianconeri affronteranno i blancos al Santiago Bernabéu in Champions League. Secondo indiscrezioni di mercato, il club madrileno sta valutando il turco come possibile rinforzo in vista del futuro, soprattutto in caso di addio di Vinicius Jr.

Il nodo Vinicius Jr e il possibile incastro di mercato

Il brasiliano non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo con il Real Madrid e le sue richieste economiche vengono considerate troppo elevate dalla dirigenza. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, l’ipotesi di una cessione prenderebbe corpo, aprendo la porta a un investimento importante su Kenan Yıldız, che si è affermato come uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

Il ruolo di Arda Güler

Un fattore chiave nella trattativa potrebbe essere Arda Güler, ormai titolare fisso sotto la guida di Xabi Alonso. Il talento turco si sarebbe fatto garante per il connazionale, dichiarando alla dirigenza di voler condividere spogliatoio e campo con lui al Bernabéu.

Conclusione

L’operazione resta in fase di monitoraggio, ma il profilo di Kenan Yıldız è destinato a guadagnare sempre più peso nelle strategie del Real Madrid. Il prossimo incrocio europeo contro la Juventus sarà una vetrina decisiva.

LEGGI ANCHE: