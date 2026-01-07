Real Madrid su Wharton: talento Premier League da oltre 70 milioni

Wharton, il gioiello che accende il mercato

Pur non essendosi ancora imposto nella Nazionale inglese di Thomas Tuchel, Adam Wharton è considerato uno dei centrocampisti più promettenti della Premier League. A soli 21 anni, il perno del Crystal Palace ha già attirato l’interesse di diversi top club europei. Secondo AS, il suo profilo sarebbe stato proposto anche al Real Madrid, che per ora riflette senza affondare il colpo.

Il prezzo fissato dal Crystal Palace

Il Crystal Palace non intende fare sconti. La valutazione supera i 70 milioni di euro, cifra che richiama l’incasso ottenuto la scorsa estate per Eberechi Eze. Un segnale chiaro: chi vorrà Wharton dovrà presentare un’offerta fuori mercato.

Le big inglesi alla finestra

In Inghilterra, Manchester City, Liverpool, Manchester United e Chelsea seguono da tempo il centrocampista. La sua crescita costante lo ha reso una certezza nel sistema del Palace, capace di alzare il livello competitivo della squadra.

Perché piace al Real Madrid

Il Real Madrid ha mostrato lacune in regia, senza un’alternativa naturale ad Aurélien Tchouaméni. Arda Güler e Jude Bellingham sono stati spesso adattati a compiti più difensivi. Wharton non è un regista classico, ma sa dettare i tempi con intelligenza e visione.

I numeri e l’investitura di Guardiola

In questa stagione, Wharton guida la Premier League per passaggi tra le linee, con 3,77 ogni 90 minuti. Pep Guardiola lo ha definito “un centrocampista difensivo eccezionale”, lodandone calma e maturità. Parole pesanti, che spiegano perché Madrid osservi con attenzione.