Real Madrid su Nico Paz: opzione di ritorno da 9 milioni nel 2026
Foto © Stefano D’Offizi
Il ritorno di Nico Paz al Real Madrid
Il talento sudamericano Nico Paz potrebbe tornare al Real Madrid nella prossima estate. Il fantasista, attualmente al Como, è al centro di un’operazione che si baserebbe su una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro. Il suo progetto di crescita nel club italiano sembra ormai destinato a fungere da trampolino per una nuova avventura nel club spagnolo.
Il Mondiale 2026 nel destino di Paz
Il ritorno di Paz potrebbe essere collegato anche alle ambizioni internazionali. L’allenatore Lionel Scaloni probabilmente lo convocherà per il Mondiale del 2026 con l’Argentina, un palcoscenico che potrebbe aumentare sensibilmente il suo valore. La prospettiva di tornare al Real Madrid dopo il torneo rassicura il club, che considererebbe il suo rientro in una fase di ulteriore maturazione.
Le strategie del Real Madrid
Nella scorsa estate il Real Madrid aveva un’opzione di riacquisto fissata a 8 milioni, ma non l’ha esercitata. Ora, la nuova clausola propone un prezzo leggermente più alto: 9 milioni nel 2026, 10 milioni nel 2027. In alternativa, il club potrebbe trattare una partecipazione al 50% su un futuro ingaggio.
Un futuro da protagonista
Nico Paz rappresenta un investimento strategico per il Real Madrid: un talento emergente che, dopo un percorso di consolidamento al Como, potrebbe tornare nella capitale spagnola da protagonista, con le carte in mano per brillare anche a livello internazionale.
