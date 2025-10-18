Real Madrid su Koné: contatti con la Roma, prezzo tra 40 e 50 mln

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Ottobre 2025

Il Real Madrid mette gli occhi su Manu Koné

Il Real Madrid sta monitorando con attenzione Manu Koné, centrocampista francese in forza alla Roma. Secondo quanto riportato in Spagna, i dirigenti madrileni hanno già avviato i primi contatti con il club giallorosso per valutare la disponibilità del giocatore. Il prezzo fissato dalla società capitolina si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra considerata congrua per un calciatore che si è affermato come pilastro della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Profilo tecnico e crescita alla Roma

A 24 anni, Koné è ormai un titolare inamovibile in Serie A, grazie al suo mix di fisicità, intensità e qualità tecnica. La sua capacità di adattarsi sia come mediano che come centrocampista centrale lo rende un elemento versatile e di grande affidabilità. Arrivato dal Borussia Mönchengladbach, ha compiuto un salto notevole in termini di maturità e rendimento, attirando l’attenzione non solo del Real Madrid, ma anche di club come Paris Saint-Germain e Inter.

La posizione della Roma

La Roma vive una situazione ambivalente: da un lato vorrebbe trattenere uno dei suoi punti di forza per competere ad alti livelli, dall’altro una cessione attorno ai 45 milioni consentirebbe di rafforzare le casse societarie. L’eventuale partenza di Koné rappresenterebbe un sacrificio doloroso, ma al tempo stesso un’operazione sostenibile.

Scenario di mercato

Il nome di Manu Koné sta guadagnando sempre più peso nei piani del Real Madrid, alla ricerca di un centrocampista difensivo capace di garantire solidità e futuro. L’inverno potrebbe aprire a una trattativa destinata a infiammare il mercato.

