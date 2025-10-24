Real Madrid su Khéphren Thuram: offerta da 60 milioni in arrivo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 24 Ottobre 2025

Real Madrid punta Khéphren Thuram

Il Real Madrid ha inserito Khéphren Thuram tra le priorità per il prossimo mercato estivo. Il centrocampista francese della Juventus, reduce da una prestazione dominante contro i bianconeri in Champions League, ha attirato l’attenzione della dirigenza madrilena, che sarebbe pronta a presentare una prima offerta ufficiale.

Profilo e crescita del francese alla Juventus

Arrivato alla Juventus nel 2024 dopo oltre 140 presenze con il Nizza, Thuram si è subito imposto come uno dei centrocampisti più completi della Serie A. Con un fisico imponente (1,93 m) e una sorprendente sensibilità tecnica, unisce potenza e lucidità nel palleggio. Alla Continassa viene considerato il perfetto raccordo tra difesa e attacco, grazie alla capacità di recuperare palloni e verticalizzare con precisione.

Il prezzo fissato dalla Juventus

La Juventus ha fissato una valutazione di circa 60 milioni di euro per il suo numero 19, cifra che rappresenta la base per avviare qualsiasi trattativa. Il Real Madrid, alla ricerca di un centrocampista giovane e strutturato, lo vede come il naturale erede di Tchouaméni o Camavinga in caso di partenza.

Prospettive e ostacoli

Nonostante il forte interesse dei blancos, la trattativa non sarà semplice. Il contratto di Thuram scade nel 2029 e la Juventus intende difendere il suo investimento. Tuttavia, la volontà del giocatore di confrontarsi con la Liga e la stima di Xabi Alonso potrebbero pesare nel rendere possibile uno dei colpi più interessanti del calciomercato 2026.

