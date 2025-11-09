Real Madrid, rottura totale con Vinicius: Perez pensa alla cessione

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 8 Novembre 2025

Crisi interna al Real Madrid: rottura tra Vinicius e la dirigenza

La situazione di Vinicius Junior al Real Madrid è ormai ai limiti della rottura. Nonostante le scuse ufficiali del brasiliano dopo la reazione furiosa alla sostituzione nel Clásico vinto contro il Barcellona, la dirigenza madrilena avrebbe deciso di mettere il giocatore sul mercato. La tensione con Xabi Alonso, unita a comportamenti giudicati poco professionali, ha incrinato in modo definitivo i rapporti con il presidente Florentino Perez.

Perez ha deciso: via Vinicius a fine stagione

Secondo quanto riportato da Sport Bild, Perez avrebbe perso la pazienza e, per la prima volta, sarebbe disposto a separarsi da Vinicius. L’intenzione sarebbe quella di prolungare il contratto solo per garantire una maxi valutazione di circa 200 milioni di euro. Una scelta che segnerebbe la fine di un’era per il giocatore simbolo della rinascita post-Cristiano Ronaldo.

Tensioni anche fuori dal campo: il caso The Athletic

A peggiorare il clima è stato un articolo di The Athletic critico nei confronti di Alonso, attribuito all’entourage del brasiliano. L’episodio ha ulteriormente irritato i vertici del Real Madrid, già infastiditi da un rigore sbagliato contro il Valencia dopo aver ignorato le disposizioni dell’allenatore.

Haaland il sogno per il dopo Vinicius

Nel frattempo, la dirigenza madrilena guarda avanti. Il nome più caldo è quello di Erling Haaland del Manchester City, visto da molti come l’erede ideale per guidare l’attacco del Real Madrid nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE: