Real Madrid, ritorno vicino per Jacobo Ramón: operazione da 8 mln

IL REAL MADRID VALUTA IL RIENTRO DI JACOBO RAMÓN

Il nome di Jacobo Ramón torna a farsi strada nei piani della dirigenza del Real Madrid, che vede nel difensore del Como un’occasione ideale per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il difensore, cresciuto nella cantera madrilena, si sta imponendo in Serie A grazie a personalità e continuità, qualità che hanno attirato nuovamente l’attenzione del club.

IL MERCATO RENDE L’OPERAZIONE ANCORA PIÙ STRATEGICA

La ricerca di un centrale affidabile ha messo in difficoltà il Real Madrid. Profili come Konaté, Guéhi o Schlotterbeck sono stati esclusi per costi troppo elevati, mentre Upamecano è fuori dai parametri fissati dal club. In questo contesto, la clausola di riacquisto da otto milioni rende Jacobo Ramón una scelta logica e sostenibile.

UNA STAGIONE DI CRESCITA AL COMO

Sotto la guida di Cesc Fàbregas, Jacobo Ramón si è guadagnato un ruolo da titolare, mostrando maturità tattica, buon senso della posizione e una distribuzione del pallone sempre più pulita. Caratteristiche che convincono la dirigenza madrilena della sua capacità di integrarsi senza lunghe fasi di adattamento.

UN PROFILO PERFETTO PER LA ROTAZIONE FUTURA

Con Militão e Huijsen già parte della struttura del prossimo anno, il ritorno di Jacobo Ramón garantirebbe una soluzione affidabile e sostenibile. Un giocatore cresciuto in casa, utile nella rotazione e in grado di offrire versatilità tra centro della difesa e fascia destra. Tutti elementi che spingono il Real Madrid verso una scelta razionale e sempre più concreta.

