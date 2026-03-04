Real Madrid, ritorno su Allegri: terzo assalto

Il Real torna su Max

Massimiliano Allegri e il Real Madrid, atto terzo. Dopo i tentativi del 2019 e del 2021, il club blanco starebbe pensando nuovamente al tecnico livornese per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, in estate potrebbe partire un nuovo assalto, questa volta per strapparlo al Milan.

La dirigenza madrilena cerca un profilo più esperto rispetto a Alvaro Arbeloa, promosso dal Castilla dopo l’addio a Xabi Alonso. Tra i nomi sondati anche Jurgen Klopp, che però avrebbe ribadito la volontà di non tornare in panchina.

I precedenti e il retroscena

Non è la prima volta che Allegri sfiora la panchina delle merengues. Nel 2021, come rivelato dallo stesso tecnico a GQ Italia, il contratto era già firmato: “Avevo già firmato con il Real Madrid, poi chiamai il presidente per dirgli che avevo scelto la Juventus”.

Un no pesante, arrivato dopo un primo rifiuto nel 2019. Ora il destino potrebbe riproporre la stessa opportunità.

Il nodo Milan

Il Milan osserva con attenzione. Allegri, tornato in rossonero, ha rilanciato la squadra nella corsa alla Champions League e ha un contratto fino al 2027. Prima di Cremonese-Milan aveva chiarito: “C’è totale sintonia con la società”.

A fine stagione verrà fatto un bilancio. Con l’ombra del Real Madrid, le carte potrebbero rimescolarsi ancora una volta.