Real Madrid, ritorno di Nico Paz dal Como: il piano per il 2026
Foto © Stefano D’Offizi
Il piano del Real Madrid per Nico Paz
Il futuro di Nico Paz sembra già scritto. Il talento argentino, oggi in forza al Como, potrebbe tornare al Real Madrid già nell’estate 2026 grazie a una clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di euro. L’anno successivo la cifra salirebbe a 10, ma i blancos hanno la possibilità di riportare il centrocampista a casa in qualunque momento, secondo quanto dichiarato dal presidente del club lariano Mirwan Suwarso.
Il ruolo del Como e il valore del giocatore
Il Como ha puntato forte su Nico Paz in questa stagione, ma è consapevole che il suo destino sia legato al club spagnolo. L’idea è quella di trattare con il Real Madrid per ottenere un riconoscimento economico superiore ai 9 milioni previsti, vista la crescita del valore del giocatore classe 2004. Un “patto segreto” tra le società potrebbe agevolare la buona riuscita dell’operazione.
Un talento per il futuro blanco
Il rientro di Nico Paz rientra nella strategia di ringiovanimento della rosa del Real Madrid, che prepara già due colpi mirati per il 2026 a cifre contenute. Il centrocampista argentino è visto come un profilo ideale per inserirsi gradualmente nelle rotazioni e dare nuova linfa al progetto tecnico.
Il futuro appare quindi chiaro: il ritorno del gioiello argentino al Bernabéu sembra solo questione di tempo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo