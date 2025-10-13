Real Madrid, ritorno di Nico Paz dal Como: il piano per il 2026

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Ottobre 2025 · Aggiornato il 13 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il piano del Real Madrid per Nico Paz

Il futuro di Nico Paz sembra già scritto. Il talento argentino, oggi in forza al Como, potrebbe tornare al Real Madrid già nell’estate 2026 grazie a una clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di euro. L’anno successivo la cifra salirebbe a 10, ma i blancos hanno la possibilità di riportare il centrocampista a casa in qualunque momento, secondo quanto dichiarato dal presidente del club lariano Mirwan Suwarso.

Il ruolo del Como e il valore del giocatore

Il Como ha puntato forte su Nico Paz in questa stagione, ma è consapevole che il suo destino sia legato al club spagnolo. L’idea è quella di trattare con il Real Madrid per ottenere un riconoscimento economico superiore ai 9 milioni previsti, vista la crescita del valore del giocatore classe 2004. Un “patto segreto” tra le società potrebbe agevolare la buona riuscita dell’operazione.

Un talento per il futuro blanco

Il rientro di Nico Paz rientra nella strategia di ringiovanimento della rosa del Real Madrid, che prepara già due colpi mirati per il 2026 a cifre contenute. Il centrocampista argentino è visto come un profilo ideale per inserirsi gradualmente nelle rotazioni e dare nuova linfa al progetto tecnico.

Il futuro appare quindi chiaro: il ritorno del gioiello argentino al Bernabéu sembra solo questione di tempo.

