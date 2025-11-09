Real Madrid, record storico: bilancio da 1,2 miliardi di euro

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 9 Novembre 2025

Real Madrid, bilancio record per la stagione 2025/26

Il potere economico del Real Madrid continua a crescere senza limiti. In vista dell’Assemblea Generale del 23 novembre, il club madrileno presenterà un bilancio da 1,2 miliardi di euro per la stagione 2025/26, esclusi i proventi derivanti dai trasferimenti. Un risultato mai raggiunto prima da nessuna società sportiva al mondo, che consolida la leadership finanziaria delle Merengues.

Il peso economico del nuovo Bernabeu

La spinta principale arriva dal rinnovato Santiago Bernabeu, ormai divenuto una vera e propria macchina di ricavi. Nella passata stagione, lo stadio ha generato 79 milioni di euro solo dalle nuove attività commerciali, tra eventi, ristoranti e tour. In dettaglio, il Bernabeu Tour ha fruttato 52,6 milioni di euro, gli eventi e i concerti 15,4 milioni, mentre la ristorazione ha aggiunto altri 10 milioni.

Crescita costante e modello sostenibile

Nel 2024/25 il bilancio si era fermato a 1,07 miliardi di euro, ma l’attuale incremento testimonia la solidità gestionale del club. Grazie alla piena operatività delle aree VIP, all’espansione delle attività di intrattenimento e ai nuovi accordi commerciali, il Real Madrid punta a superare ogni record precedente.

La stagione 2025/26 segna così un nuovo capitolo nella storia economica del calcio: il Real Madrid non solo domina in campo, ma si conferma anche l’impero finanziario per eccellenza.

