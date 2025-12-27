Real Madrid record globale: oltre 3 mln di maglie vendute nel 2025

Un primato senza precedenti nel calcio mondiale

Il Real Madrid riscrive la storia anche fuori dal campo. Secondo uno studio di Euromericas Sport Marketing, il club spagnolo ha fatto registrare nel 2025 il più alto numero di maglie vendute mai raggiunto da una singola squadra di calcio. Il dato, aggiornato a novembre e riferito agli ultimi dodici mesi, certifica un totale di 3.133.000 maglie distribuite a livello globale. È la prima volta che un club supera la soglia dei tre milioni, un traguardo che va oltre il semplice successo commerciale.

Il confronto con i grandi d’Europa

La rivalità storica si riflette anche nei numeri. Il Barcellona chiude al secondo posto con 2.940.000 maglie vendute, seguito dal Paris Saint-Germain a quota 2.546.000. La top ten è dominata da colossi del calcio europeo come Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea, con la presenza significativa anche dell’Al-Nassr, segnale della crescente centralità del mercato saudita.

Il peso del brand Real Madrid

Ciò che significa veramente è chiaro: il Real Madrid resta il riferimento assoluto per appeal globale, identità e riconoscibilità. I risultati sportivi, la forza del marchio e una strategia commerciale efficace continuano a generare un impatto senza eguali, capace di attraversare continenti e generazioni.

Yamal batte tutti nelle vendite individuali

A sorprendere è però il dato sui singoli calciatori. La maglia più venduta non è di una stella del Real Madrid, ma di Lamine Yamal del Barcellona, con 1.320.000 unità. Alle sue spalle Lionel Messi con 1.280.000 e Robert Lewandowski, sempre del Barcellona, a 1.110.000. Numeri che raccontano il presente e anticipano il futuro del marketing calcistico globale.