Real Madrid, rapporto alla FIFA: accuse pesanti sull’era Negreira

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Il Real Madrid accelera sulla denuncia internazionale

Il Real Madrid ha completato un rapporto dettagliato destinato alla FIFA per denunciare quella che considera una lunga serie di ingiustizie arbitrali subite nell’arco di oltre vent’anni. La notizia, rivelata dal programma spagnolo El Chiringuito, segna un nuovo capitolo nella tensione istituzionale esplosa dopo il caso Negreira, che continua a scuotere il calcio spagnolo.

La dirigenza guidata da Florentino Perez ritiene che il club sia stato penalizzato da decisioni sistematicamente sfavorevoli durante l’era che ha coinvolto José María Henriquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale della Federazione spagnola. Il documento, già pronto, verrà inoltrato alla Federazione Mondiale nei prossimi giorni.

Il contesto: un caso che divide la Spagna calcistica

Il Barcellona è accusato di aver versato oltre sette milioni di euro a Negreira e alle sue società tra il 2001 e il 2018 per servizi ufficialmente legati a relazioni tecniche arbitrali. La procura, però, sospetta un tentativo di influenzare gli arbitri e ottenere un trattamento favorevole. Nel fascicolo compaiono anche gli ex presidenti blaugrana Sandro Rosell e Josep María Bartomeu.

Le parole recenti di Florentino Perez hanno innescato la replica immediata del presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha ribaltato le accuse parlando di favore arbitrale “storico” in favore del Real Madrid e di una presunta barcellonite dei rivali madrileni.

Il clima resta incandescente. Il rapporto che approderà alla FIFA rischia di aprire un fronte internazionale su una vicenda che, da anni, divide profondamente il calcio spagnolo.

